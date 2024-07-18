جامعة دمنهور تعقد فعاليات أولى دورات الأنشطة الصيفية بمركز خدمة وتنمية المجتمع

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى السيد مبروك، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي قنديل مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عقد اليوم الخميس الموافق 18 يوليو فعاليات أولى دورات الأنشطة الصيفية بمركز خدمة وتنمية المجتمع بعنوان " أسرار وأساليب تحسين مهارات تحدث اللغة الإنجليزية"، بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي وذلك بحضورعدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.



حاضر بالدورة الدكتورة سناء الشوبكي مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وسفير للتميز الحكومي ومدرب معتمد لتنمية المهارات الشخصية ومهارات اللغة، وفى نفس السياق رحب الدكتور أحمد حلمي مدير المركز بالأستاذ الدكتورة مني السيد مثنيا على دورها الفعال في دعم المركز، موجها الشكر للدكتوة ثناء الشوبكي على تعاونها وحرصها على تقديم أفضل خدمة لأبنائها الطلاب، ناصحا الطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل.



من جانبهم أبدى الطلاب اعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة موجهين الشكر للدكتورة سناء على الجهد المبذول من سيادتها.



فعاليات جامعة دمنهور



خلال الدورة التدريبية



جانب من فعاليات جامعة دمنهور