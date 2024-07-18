تونس: سحب 69 استمارة تزكية شعبية للترشح للانتخابات الرئاسية

إيمان حنا

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلي المنصرى، أنه تم سحب 69 نموذجا للحصول على تزكيات شعبية منذ تاريخ 8 يوليو الجارى، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عملية سحب استمارات التزكية ستتواصل حتى 6 أغسطس المقبل.

ومن جهة أخرى، كانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت أن الفترة الانتخابية الرئاسية 2024 قد انطلقت الأحد الماضى وتتواصل حتى موعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وقالت الهيئة، إنها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي) ونشر نتائج استطلاعات الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي).

ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي لصالح مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي).