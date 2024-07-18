تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.. محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحى التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق الوحدات الاجتماعية بمركزي " نجع حمادي – دشنا " طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، معرباً عن شكره و تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأضاف الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، بأن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحاً أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن كل شهر.

وأشار حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.



