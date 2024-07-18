تفاصيل مشاركة وفد مصرى فى الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مشاركة الوفد المصري من الأطفال في جدول أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بمقره الدائم بإمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الفترة من 16 حتي 20 يوليو 2024 بمشاركة 76 طفلاً وطفلة من 19 دولة عربية، وتعقد تحت "عنوان المسئولية المجتمعية للعضو البرلماني".

أوفد المجلس القومي للطفولة والأمومة، أربعة أطفال للمشاركة في فاعليات هذه الدورة، وهم الطفلة سما وائل من محافظة الإسكندرية، والطفل أحمد طارق الفرماوي من محافظة المنوفية، والطفلة شكران حسين من محافظة الجيزة، والطفل ساجد محمد من محافظة القاهرة، بمصاحبة ممثل المجلس محمد مصطفى مدير منتدي الطفل المصري.



وفد مصرى فى الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بالدور الهام الذي يقوم به برلمان الطفل العربي وبتنظيم الورش والبرامج المصاحبة التي تعمل على مواصلة تأهيل الطفل العربي بشكل شامل ومتكامل، وتعزز من مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتساهم في تعزيز قدراتهم التعليمية والإبداعية، كما توفر لهم فرصاً للتعرف على ثقافات الدول العربية الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يعزز من فهمهم للتنوع الثقافي وتعزيز روح التعاون والتفاهم بينهم.



الوفد المصرى المشارك فى الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص دائما على مشاركة الأطفال في كافة الفاعليات التي تساهم في تعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات، وأن المجلس يدعم بقوة حق الأطفال في المشاركة كحق أصيل من حقوق الطفل، لافتة إلى أهمية رعاية النشء والاستثمار فيهم وتمكينهم في كل المجالات.