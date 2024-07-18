تفاصيل القبول فى مركز إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، إن مديرية أوقاف المحافظة فتحت باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسى 2024/2025م فى مركز إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم، الواقع بمسجد النصر فى العريش.

وأضاف أن الالتحاق بالمركز يمثل فرصة لكل من يرغب فى العمل كمحفظ أو محفظة للقرآن الكريم، ولمن يسعون لإتقان تلاوته.

وأشار إلى أن الطلاب بالمركز يمكنهم حفظ القرآن الكريم فى أقل من عامين بأيدى قراء متخصصين ومعتمدين. كما أوضح أن هذه الخدمات تأتى ضمن دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وتعزيز القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، مع التركيز على إعداد محفظين ومحفظات مؤهلين ومعتمدين لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه بشكل متميز.

وأوضح أن الشروط اللازمة للالتحاق بالمركز تشمل اجتياز اختبار حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسى للامتحان النهائى، إضافة إلى سداد مصروفات دراسية قدرها 500 جنيه عن العام الدراسى، تشمل المصروفات الدراسية والامتحانات، ويمكن سدادها على قسطين متساويين.

وأشار إلى أن الدراسة بالمراكز مسائية وتبدأ الدروس فى تمام الساعة 3 أو 4 بعد الظهر، وفقًا لتوقيت كل مركز، مع منح الأولوية لمن يسجلون أولًا حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

وأكد أن مركز إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم بمسجد النصر بالعريش يعمل تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف، ويؤهل الطلاب ليصبحوا محفظين متميزين ومعتمدين، ضمن شبكة تضم 30 مركزًا لإعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى جميع مديريات الأوقاف الإقليمية.

وأوضح أنه يمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJjAr1A3vGgwRa5BxQh5GvwsQmIP49GlzDaBGXMrXIZKFdNg/viewform?usp=sf_link)

أو مباشرة بالأوراق إلى مقر المركز بمسجد النصر بالعريش، مع تأكيده على أن خريجى هذه المراكز يحظون بالأولوية فى أنشطة الوزارة المختلفة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم.