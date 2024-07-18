تعرف على موعد تسليم أراضى "بيت الوطن" بـ"الشيخ زايد"

كتب أحمد حسن

حدد جهاز مدينة الشيخ زايد، يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، موعدا لبدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن، المرحلة السابعة بعدد 81 قطعة أرض بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 4/8/2024، وحتى يوم الخميس 29/8/2024.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 5، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 6 : 10، يوم الإثنين 5/8/2024، والقطع من 11 : 15، يوم الثلاثاء 6/8/2024، والقطع من 16 : 20، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع من 21 : 25، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع من 26 : 30، يوم الإثنين 12/8/2024، والقطع من 31 : 35، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع من 57 : 61، يوم الأربعاء 14/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 15/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 62 : 66، يوم الأحد 18/8/2024، والقطع من 77 : 81، يوم الإثنين 19/8/2024، والقطع من 52 : 56، يوم الثلاثاء 20/8/2024، والقطع من 67 : 71، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم قطع الأراضي من 72 : 76، يوم الأحد 25/8/2024، والقطع من 36 : 40، يوم الإثنين 26/8/2024، والقطع من 41 : 45، يوم الثلاثاء 27/8/2024، والقطع من 46 : 51، يوم الأربعاء 28/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 29/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.