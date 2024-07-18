تعرف على التطوير الذى شهده مستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، تجديد 11 غرفة عمليات، منهم 2 للنساء والتوليد، وغرفة جراحة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، كما تم تجديد الاسقف بالكامل من كشافات وأرضيات، وحوائط والأبواب للحصول على افضل خدمة للمرضى، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي،والدكتور حسين عبدالرازق، مدير المستشفى.

كما تم تحويل بنك الدم التخزينى بالمستشفى لبنك دم تجميعى، وتم تفعيل جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى مرة اخرى، كما تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من إلى 117سرير، وتم اصلاح جهاز (CARm) بالعمليات للوصول إلى أعلى خدمة للمرضى، وتم اصلاح و تشغيل جهاز الرنين المغناطيسى، وتوفير جهاز تخدير دياثيرمى بالعمليات، وإصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثانى بقسم الاشعة، وتم الاتفاق على توفير بعض الاجهزة الهامة من الوزارة، و قسطرة قلب جديدة، ورنين مغناطيسى جديد (3 تيسلا) ايكو، و جهازين سونار، وجهاز(CARM) جديد، وجهاز بانوراما أسنان.



أجهزة جديدة بمستشفى كفر الشيخ العام



أحد الأجهزة الجديدة بمستشفى كفر الشيخ العام



احدى غرف العمليات الجديدة



جانب من الأجهزة الجديدة