تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الخميس فى أسواق الجملة

كتبت أسماء نصار

‫ ننشر أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18 يوليو 2024 من داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وكانت الأسعار كالتالى:

البرتقال بأنواعه 5.5 – 7 جنيهات.

الجريب فروت 4 – 7 جنيهات .

الليمون بأنواعه 2 -25 جنيهًا .

عنب بأنواعه 17-30 جنيهًا

التفاح بأنواعه 15- 90 جنيهًا

التين بأنواعه 15-65 جنيهًا.

تين برشومي 14 – 20 جنيها.

كانتلوب 12 -15 جنيها

شمام 12 – 15 جنيها

مانجو 15 – 70 جنيهًا .

بطيخ 24– 80 جنيهًا

خوخ بلدي 20 – 50 جنيهًا

نكترين بلدي 15 – 35 جنيه

برقوق بانواعه 15 – 55 جنيهًا

بشملة 15 – 35 جنيها

مشمش بأنواعه 20 – 50 جنيهًا

كمثرى مستوردة 75 – 125 جنيهًا

كيوي 60 – 120 جنيهًا

أفوكاتو 60 – 150 جنيهًا

جنزبيل 60 – 150 جنيهًا