تراجع أسعار الغاز الطبيعى فى التعاملات الأوروبية اليوم

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم مع استمرار استقرار الإمدادات الجيدة وانخفاض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب المرتبط بالتدفئة.

وبلغ سعر العقود الآجلة القياسية في ختام تعاملات اليوم 8ر2% بعد تراجعه بنسبة 8ر3% خلال التعاملات السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطقس الحار يسيطر على أوروبا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فرانكفورت 30 درجة مئوية في الأيام المقبلة، في حين ستصل درجة الحرارة في مدريد إلى حوالي 40 درجة مئوية.

يشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2025، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق وبالتالي انخفاض أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية، خاصة طوال الفترة 2026-2028.