اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع أسعار الغاز الطبيعى فى التعاملات الأوروبية اليوم

الخميس، 18 يوليو 2024 01:21 م
تراجع أسعار الغاز الطبيعى فى التعاملات الأوروبية اليوم محطة غاز - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم مع استمرار استقرار الإمدادات الجيدة وانخفاض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب المرتبط بالتدفئة.

وبلغ سعر العقود الآجلة القياسية في ختام تعاملات اليوم 8ر2% بعد تراجعه بنسبة 8ر3% خلال التعاملات السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطقس الحار يسيطر على أوروبا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فرانكفورت 30 درجة مئوية في الأيام المقبلة، في حين ستصل درجة الحرارة في مدريد إلى حوالي 40 درجة مئوية.

يشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2025، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق وبالتالي انخفاض أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية، خاصة طوال الفترة 2026-2028.

 







الغاز

الغاز الأوروبي

الغاز الطبيعى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة