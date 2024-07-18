بعد قرار الوزراء بإصدار عملات تذكارية.. تعرف على معهد الدراسات القبطية بالكنيسة

كتب محمد الأحمدى

بعد إصدار مجلس الوزراء مشروع قرار يرخص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 70 سنة على إنشاء معهد الدراسات القبطية، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، ونص على ما يلى: "وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء معهد الدراسات القبطية."، ننشر خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن معهد الدراسات القبطية بالكنيسة.

1 - تأسس معهد الدراسات القبطية فى شهر يناير 1954، بقرار من المجلس الملى العام.

2 - فى يونيو 1954 صدر منشور بابوى لتدعيم رسالة المعهد، وأقيم حفل افتتاحه فى ديسمبر 1954.

3 - وافقت وزارة التربية والتعليم على إنشاء المعهد فى الخطاب الذى أصدرته إدارة التعليم العالى رقم 1264 بتاريخ 10 يوليو 1955.

4 - أشادت وزارة التربية والتعليم بفكرة إنشاء المعهد لأنه يقوم بخدمة التاريخ الوطني في العصر المسيحي من أجل سد النقص الموجود في هذا النوع من الدراسات. ومن جهتها رحبت الأوساط العلمية العالمية وقتها بفكرة إنشاء المعهد.

5 - يعتبرمعهد الدراسات القبطية معهد أكاديمي علمي وتعليمي متخصص في دراسة جوانب الحضارة والتراث والثقافة القبطية، بكل ما تشمله من فكر ولاهوت ولغة وأدب، وتاريخ ومجتمع، وفن وموسيقى، وآثار وعمارة وغيرها، وذلك بطرق علمية ومنهجية وبوسائل نظرية وعملية وتطبيقية، وفقا للأهداف المحددة لكل قسم من أقسام المعهد