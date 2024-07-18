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اليوم السابع: حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب"

الخميس، 18 يوليو 2024 07:25 م
اليوم السابع: حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب" اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب".. المجلس يوافق على برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات.. والنواب: يحقق طموحات المصريين ونشكر الرئيس السيسى على جهوده للنهوض بالدولة والديمقراطية "غير المسبوقة".

 

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