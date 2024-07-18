المحافظ ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان "معرض بورسعيد للكتاب" في نسخته السابعة

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من افتتاح معرض بورسعيد للكتب بنسخته السابعة، وذلك بالقرب من شارع طرح البحر بحي الشرق.

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي مدير مكتبات مصر العامة، معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السابعة، وذلك بمقره أمام المركز الثقافي في شارع طرح البحر ببورسعيد، وبحضور لمياء الجيار رئيس حي الشرق.

وشهد افتتاح معرض بورسعيد للكتاب عدد من الفقرات الفنية، بدأت على أنغام السمسمية وفرقة للفنون الشعبية،لمديرية الثقافة وفقرة لفرقة "الأنامل الصغيرة" بقيادة دكتور راجي المقدم.

وتفقد محافظ بورسعيد ، أقسام المعرض، واطلع على الأنواع المختلفة من الكتب التي يتم عرضها داخل المعرض، مشيدا بمستوى تنفيذ المعرض، والذي يساهم في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، واستكمال رسالة التنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المعرض يعد من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام علي أرض المدينة الباسلة ، ويساهم في نشر المعرفة والوعي بين أبناء المحافظة ، وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة في هذه المعارض.

ويشارك في معرض بورسعيد للكتاب هذه الدورة 55 ناشرًا ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ومؤسسات صحفية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية وأنشطة للأطفال على مدار أيام المعرض ، كما سيشهد معرض بورسعيد للكتاب طوال فترة تنظيمه حتى يوم 27 يوليو الجاري إطلاق مبادرات للكتب القيمة بأسعار رمزية من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب.