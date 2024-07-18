الكنيسة تنظم مؤتمرا لمرحلتى إعدادى وثانوى فى قبرص.. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظمت الكنيسة القبطية بدولة قبرص مؤتمرًا لمرحلتى إعدادى وثانوى للعام الثانى على التوالى، تحت عنوان "Rooted in Christ" وذلك فى مقر التجمع الروسى بجوار العاصمة نيقوسيا.



وحضر المؤتمر الراهب القس إيرينيئوس البرموسى النائب البابوى لقبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون هناك.



واستهدف المؤتمر موضوع كيفية بناء العلاقات خلال هذه المراحل العمرية، وبالأخص الصداقة وكيفية اختيار الأصدقاء، ومن هو الصديق الحقيقى وأطر العلاقات بين الجنسين من منظور مسيحى أرثوذكسى، مع الاتفاق على دارسة نماذج للصداقة من خلال الكتاب المقدس، لذا فقد تضمن برنامج المؤتمر عددًا من المحاضرات ومجموعات عمل، إلى جانب أنشطة متنوعة تخدم الهدف منه.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وشمالى ألمانيا القداس الإلهى فى مدينة هالبرشتات الواقعة شرقى ألمانيا، وهو أول قداس يقام لأبناء الكنيسة القبطية فى هذه المدينة، ومن المنتظر أن تتوالى صلوات القداسات فى "هالبرشتات" خلال الفترة المقبلة.

شباب الكنيسة



جانب من مؤتمر الكنيسة فى قبرص