الكنيسة تحتفل بذكرى رهبنة البابا شنودة الثالث باسم الراهب أنطونيوس السريانى

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، الموافق 18 يوليو 1954 م بالعيد الـ 70 لتذكار رسامة البابا شنودة الثالث والذى كان يدعى الخادم نظير جيد راهباً بأسم الراهب أنطونيوس السرياني.

وسمى بعد ذلك باسم (الأنبا شنوده أسقف عام التعليم والمعاهد الدينية ثم قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ 117 فى تاريخ الكنيسة.

وولد البابا شنودة باسم ولد باسم "نظير جيد" فى قرية سلام، محافظة أسيوط في 3 أغسطس عام 1923، ودخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953 حتى صار أسقفًا ‏للتعليم، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏

وعمل قداسته لسنوات محررا ثم رئيسا للتحرير فى مجلة "مدارس الأحد" وفى الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا فى علم الآثار القديمة، وكان خادما فى مدارس الأحد، كما كان خادما بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة، وطالبا بمدارس الأحد، ثم خادما بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرافى منتصف الأربعينيات ورسم راهبا باسم "أنطونيوس السريانى" فى 18 يوليو 1954.