اليوم السابع
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الطب الوقائى بشمال سيناء تقوم بمسح صحى لأماكن تداول الأغذية بمناطق بالعريش

الخميس، 18 يوليو 2024 12:26 م
الطب الوقائى بشمال سيناء تقوم بمسح صحى لأماكن تداول الأغذية بمناطق بالعريش اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسنين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، قيام إدارة مراقبة الأغذية بمسح صحي على أماكن تداول الأغذية في منطقتي بركة حليمة وكرم أبو نجيلة فى مدينة العريش.

أكد الدكتور أسامة سالم، مدير إدارة الطب الوقائي، أن الشائعات المتداولة حول وجود تلوث للمواد الغذائية في نطاق منطقة بركة حليمة وكرم أبو نجيلة نتيجة طفح الصرف الصحي لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة قامت بعمل مسح صحي على نطاق واسع في الأحياء المذكورة، ولم يتم رصد أو ضبط أي تلوث للمواد الغذائية.أفاد عرفات موسى، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، بأن حملة من مراقبة الأغذية قامت بالمرور على المنشآت الغذائية في منطقتي كرم أبو نجيلة وبركة حليمة، وكذلك مطبخ مستشفى العريش العام.

وأسفر المرور عن تحرير 5 محاضر للقرار 97، وإعدام 11.5 لتر من المشروبات، و8.5 كيلو من الأغذية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه بعدم تواجد الباعة الجائلين في هذه المنطقة لمنع التلوث، وجاري متابعة الوضع.

وناشدت  مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

 







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