السفارة المصرية فى سراييفو تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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أكد سفير مصر لدى سراييڤو ياسر سرور، نضال الشعب المصرى فى ثورة 23 يوليو ونجاحه فى تأسيس أول جمهورية فى تاريخ مصر وتأثيرها على دفع حركات الاستقلال إقليمياً، مشيرا إلى الإرادة الصامدة للقيادة المصرية فى تنفيذ أجندة التنمية الشاملة رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحا عزم الشعب المصرى تحت قيادته الحالية فى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في كلمة السفير سرور خلال حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة والذي حضرته السيدة الأولى بالبوسنة ميرالا بيشيروفيتش قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك "دينيس بيشيروفيتش"، الذي قام بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً وشرف خلالها بمقابلة رئيس الجمهورية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، أن السفير المصري سلط الضوء على التطورات الجارية في العلاقات بين البلدين، والنجاحات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مبرزاً الزيارة التاريخية لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى القاهرة في أبريل 2024، وزيارة وزير الأمن البوسني في نوفمبر 2023 في أول زيارة على هذا المستوى بين البلدين منذ عام 2008، وزيارة عمدة مدينة سراييفو إلى القاهرة نهاية يوليو من العام الماضي.

حضر الاحتفال عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم وزير العدل دافور بينوزا، و كريستان شميت الممثل الأعلى للبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع ومستشار الوزير للعلاقات الخارجية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في سراييفو، ووزيرة السياحة في فيدرالية البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى نائبي رئيس غرفة التجارة، وعمدة مدينة سراييفو القديمة.

كما شارك أيضاً في الاحتفالية مستشارو رئيسة الوزراء بوريانة كريشتو ونائب وزير الخارجية، وعدد من مساعدي وزير الخارجية، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الشعوب على مستوى الدولة، وبعض أعضاء البرلمان، وعدد من أبناء الجالية المصرية وممثلو الشركات التجارية المختلفة وشركات السياحة التي تتعاون مع السفارة لتنشيط حركة السياحة بين البلدين.