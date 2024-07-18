الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يتقدم بأوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية

محمد جمال

قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، وذلك قبل ساعات من انقضاء الآجال القانونية، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

واستقبل محمد شرفى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبون بمقرها، وسط تغطية إعلامية واسعة.

وانتخب تبون فى العام 2019، بحصوله على 58% من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وفيما تنتهى ولايته فى ديسمبر، أعلن تبون فى مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى فى السابع من سبتمبر، أى قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وانتخب تبون فى 2019 خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتُعلن قائمة المرشحين الذين قُبلت ترشيحاتهم فى 27 يوليو على أن يبت المجلس الدستورى فى الطعون المحتملة فى 3 أغسطس.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمال الجزائرى لويزة حنّون أخيرًا من السباق، لا تزال امرأتان مرشحتين للرئاسة، ويتوقع أن تقدِّما ملفّى ترشحهما الخميس، وهما رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، والمحامية الناشطة فى الدفاع عن الحريات زبيدة عسول.