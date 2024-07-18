التمثيل العمالى بقطر يجتمع برابطة المصريين فى المنطقة الصناعية للتوعية

كتبت آية دعبس

عقد مكتب التمثيل العمالي بقطر، برئاسة المستشارة سها شهدي شلبي اجتماعًا مع رابطة المصريين بالمنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يعمل فيه 30 ألف مواطن مصري، في كافة المجالات، بحسب معلومات رئيس الرابطة كمال أبو أمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ويأتي هذا اللقاء، بهدف إجراء حوار مباشر مع المصريين في هذه المنطقة الصناعية، بشأن ظروف عملهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،وطُرق التواصل مع المكتب العمالي حال وجود أي استفسارات.

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس، أكدت سها شهدي خلال اللقاء، على وجوب احترام قانون الدولة ،خاصة قانون العمل، مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بالعمل في أطر قانونية، والالتزام ببنود عقد العمل من حقوق والتزام بالواجبات، وذلك للحفاظ على حقوقهم ولعدم الوقوع في طائلة القانون، ولإحترام سيادة الدولة.

كما أشارت إلي أنه في حال وجود إستفسار أو شكوي عمالية فإنها على أتم استعداد في بحث الشكوى بالطرق الودية مع صاحب العمل، وفى حالة رفض صاحب العمل كافة الحلول المقترحة فيجب على العامل اتخاذ الاجراءات القانونية المُتبعة من تقديم شكوي عمالية من خلال مكتب العمل، والمتابعة مع المكتب العمالي، مع العلم بوجود مكتب عمل بالمنطقة الصناعية لسهولة تلقي الشكاوي حال وجودها.

كما أكدت سها شهدي، على بعض النقاط الهامة ومنها ضرورة ملائمة السكن الخاص بالعمال للإشتراطات، والحد الأدنى من الأجر وغيرها من الحقوق ، كما أكدت على واجبات العامل تجاه صاحب العمل.

شارك في اللقاء سها شهدي شلبي ،رئيس مكتب التمثيل العمالي، وحبيب عياد سكرتير ثاني، مسؤول الاعمال القنصلية بالسفارة، وعلاء تمام ،من القسم القنصلي بالسفارة،وعدد من ممثلي أعضاء الرابطة برئاسة كمال أبو أمين، وحضور صلاح محمد حسن ، ومحمد اليماني، وسعيد شحاتة، وعبد الباعث عطية، وهاني جاد،و أحمد رمضان عبد الحميد، ومحمد مروان، وكريم الدالي ، ومحمد توفيق طلبة.