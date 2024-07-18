التكييف أهم أسباب ارتفاع فاتورة كهرباء شهر يوليو

كتبت رحمة رمضان

تعتبر فاتورة كهرباء شهرى يوليو وأغسطس هى أعلى فواتير يتحملها المواطنون طوال العام، نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك، ويعد جهاز تكييف الهواء سببا رئيسيا في ارتفاع قيمة فاتورة يوليو وأغسطس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد عليه على مدار الـ24 ساعة فى بعض الأحيان.

"اليوم السابع" يقدم لقرائه بعض النصائح التي تساعد على الحصول على أعلى كفاءة من التكييف وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك فى نفس الوقت، وهى كالآتى:

1- ضبط حرارة التكييف على درجة 25.

2- وضع مروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء، وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة الفاتورة.

3- تأكد من غلق المنافذ بالغرفة بشكل جيد وباب الغرفة، لضمان سرعة الوصول لدرجة البرودة المطلوبة.



4- معاينة خطوط التبريد.

5- نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير تضمن خفض استهلاك الجهاز من الكهرباء.

6- إزالة الأتربة الموجودة بالفلتر الخاص بجهاز التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل ويعمل بكفاءة أعلى.