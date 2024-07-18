البنك المركزى الأوروبى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%

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قرر البنك المركزى الأوروبى ، خلال اجتماعه اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار الفائدة دون أى تغيير بعد خفضها فى شهر يونيو الماضى للمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2019.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وهو المعدل الذى تدفعه البنوك عندما تقترض أموالا من البنك المركزى الأوروبى لأسبوع واحد فقط ، ظل عند 4.25%.



كما بقى معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع - التى يمكن للبنوك استخدامها لعمل إيداع بين عشية وضحاها مع النظام الأوروبى - عند 3.75% كما ظلت تسهيلات الإقراض الهامشى - التى تقدم ائتمان لليلة واحدة للبنوك من النظام الأوروبى - عند 4.50%.



ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزى - بعد إعلان القرار - فإن الاهتمام انصب على ضمان عودة التضخم على المدى المتوسط عند 2% فى الوقت المناسب .. مضيفًا أنه سيبقى أسعار الفائدة مقيدة بقدر كاف طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق ذلك الهدف.



وكان معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو بلغ 2.5% خلال شهر يونيو الماضى مسجلا انخفاضًا من 2.6% خلال شهر مايو العام الجاري.