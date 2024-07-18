الاتحاد العربى للكيماويات: فرص واعدة للاستثمار فى مصر وزيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أهمية الإسراع في توطين الصناعة، وإحلال الصناعة المحلية محل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج؛ بهدف أساسي لا حياد عنه خلال الفترة المقبلة، للحد بشكل كبير من الطلب على الدولار والعملة الصعبة .

و‏أضاف عماد حمدي، أن الدور الذي تقوم به مبادرة تنمية وتطوير الصناعة المصرية ابدأ، هو دور مهم من خلال ربط القطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص مع بعضهم، وحل مشكلات المصانع المتعثرة وضخ استثمارات جديدة في العديد من الشركات الصناعية لتوطين الصناعات، بجانب تأهيل عدد كبير من العاملين ومن الطلاب بحيث يتم ربط التعليم بسوق العمل، وهو أمر نادينا به طويلا.

و‏أشار عماد حمدي، إلى توفر فرص كبيرة في مصر في مجال الكيماويات والتعدين يمكن من خلال التواصل مع الشركات العربية والعالمية زيادة الاستثمارات في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب ولتطوير الصناعات الكيماوية، وادخال صناعات كيماوية غير موجودة ويتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وفتح مجال للشركة بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏رئيس الجمهورية وبالتالي تحقيق هدف الصادرات 145 مليار دولار، خلال الـ5 سنوات المقبلة.