اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الإسكان" تطالب بقانون الإيجار القديم.. توصيات البرلمان حول برنامج الحكومة (فيديو)

الخميس، 18 يوليو 2024 03:43 م
"الإسكان" تطالب بقانون الإيجار القديم.. توصيات البرلمان حول برنامج الحكومة (فيديو)

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أعدت اللجان النوعية بمجلس النواب توصياتها بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وقدمتها للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة لتضمينها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة والذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الحكومى والقانونى باستكمال إجراءات طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.

من جانبها، أوصت لجنة الإسكان بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة بهدف إقامة التوازن الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات.







الايجار القديم

البرلمان

قانون الايجار القديم

مجلس النواب

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