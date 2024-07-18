الإحصاء: واردات السيارات تفقز 76 مليون دولار في ابريل الماضى

كتب: مدحت عادل

قفزت الواردات المصرية من السيارات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل واردات مصر من سيارات الركوب نحو 169 مليون و797 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، ارتفاعا من 92 مليون و813 ألف دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليون و984 ألف دولار.

ويأتي ارتفاع واردات السيارات بالتزامن مع الزيادة التي يشهدها مؤشر استيراد السيارات منذ بداية العام الجاري 2024، حيث سجلت واردات السيارات في مارس نحو 152 مليون دولار، بينما كانت نحو 94 مليون و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون و198 ألف دولار.

وسجلت القيمة الإجمالية للواردات في شهر ابريل الماضي تراجعا بنسبة بلغت 0.7%، حيث بلغت 5.97 مليار دولار، مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك بفضل انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن أهمها لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، ثم واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة بلغت 17.4%، ثم واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 9.4%، وأخيرا واردات الذرة بنسبة بلغت 33.1%.

وساهم تراجع الواردات المصرية في تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 2.5% في شهر ابريل الماضي، حيث بلغت نحو 2.68 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023.