الأسماك النافقة تغطى النهر الرئيسى بالبرازيل بسبب النفايات والصرف الصحى.. فيديو

فاطمة شوقى

نفقت عدة أطنان من الأسماك على طول أحد الأنهار الرئيسية في ولاية ساو باولو البرازيلية بعد إلقاء النفايات الصناعية بشكل غير قانوني من مصنع للسكر والإيثانول، حسبما ذكرت السلطات البيئية.

وقال مكتب المدعي العام في ساو باولو في بيان إن تحليلا أوليا يقدر أن ما بين 10 و20 طنا من الأسماك نفقت فى نهر بيراسيكابا بجنوب شرق البرازيل، مشيرا إلى أن تصريف غير منتظم لمياه الصرف الصحى من محطة ساو خوسيه دى استيفا فى مجتمع ريو داس بيدراس، وصلت إلى مجرى يتدفق إلى نهر بيراسيكابا، أيضا مما أدى إلى زيادة التلوث في النهر.



وقال أدريانو كيروش، مدير التراخيص في وكالة البيئة في ساو باولو: "سيستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى البيئة، مضيفا أنه نظرا لعدد الأسماك الميتة وتنوع الأنواع المتضررة، فإن التأثير على التنوع البيولوجي كبير.



ويمر نهر بيراسيكابا عبر منطقة محمية تسمى تانكوا، والمعروفة باسم بانتانال المصغرة في ساو باولو، نسبة إلى الأراضي الرطبة الاستوائية المشهورة بالحياة البرية الوفيرة والمناظر الطبيعية الخلابة، و تبلغ مساحة حوضه 12.531 كيلومترًا مربعًا.



وقال ممثلو الادعاء: "لقد أثرت هذه الكارثة البيئية على الجميع بسبب خطورة وحجم آثارها"، مضيفين أن وضع الصيادين والمجتمع المحلى"مقلق للغاية" أيضًا، وقد طلب المدعون تقريرًا كاملاً عن ظروف المياه وينتظرون المزيد من المعلومات الفنية قبل اتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية.

وقال أمين الأمن العام في ساو باولو في بيان إن الشرطة تحقق لتحديد ما إذا كانت جريمة بيئية قد ارتكبت.



ومنذ 9 يوليو، أظهرت البيانات زيادة في كمية الأكسجين المذاب، مما أدى إلى تفضيل ظروف بقاء الأسماك على قيد الحياة، لكن تقارير عن نفوق جماعي آخر ظهرت في تانكوا، على بعد حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) من مدينة بيراسيكابا، حيث ظهرت لأول مرة أخبار الأسماك الميتة.



ويمر نهر بيراسيكابا عبر واحدة من أقدم المناطق المحتلة في ولاية ساو باولو، وكان يستخدم كمسار ملاحي للقوارب البخارية الصغيرة ويزود مزارع قصب السكر والبن بالمياه، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية في البلاد.

كما أدى الجفاف الشديد في منطقة الأمازون إلى مقتل أعداد كبيرة من الأسماك العام الماضي.