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الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة وتصل ذروتها السبت والقاهرة 39 درجة

الخميس، 18 يوليو 2024 04:28 م
الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة وتصل ذروتها السبت والقاهرة 39 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد تستمر حتى الأسبوع المقبل وتصل ذروتها السبت المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة السبت المقبل 39 درجة والمحسوسة 41 درجة ، وجنوب الصعيد ترتفع درجات الحرارة العظمى ل 43 درجة والمحسوسة 44 درجة .

ويشهد اليوم الخميس، استمرار  ارتفاع درجات الحرارة واستمرار  الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.







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