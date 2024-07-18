الأردن يستدعى سفير هولندا احتجاجا على تصريحات برلمانى بشأن حقوق الفلسطينيين

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استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير الهولندى فى عمّان، إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر التصريحات التى أطلقها المتطرف الهولندى اليمينى غيرت فيلدرز، والتى تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلى أمس، والذى يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف، فى دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني، وتعكس تصريحاته موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.



وذكر الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة -فى بيان- أنه تمّ إبلاغ السفير الهولندى فى عمّان رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التى تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.



وقال المتحدث إن التصريحات التحريضية التى أطلقها هذا البرلمانى العنصرى معدومة القيمة والأثر القانونى وتمثل انتهاكاً للقانون الدولى وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها.