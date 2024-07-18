إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية في أحد الترع

الدقهلية شريف الديب

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة، على طريق بلقاس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق بلقاس، بين قريتي السماحية والكردود، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد أحمد صالح، 21 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وسمير السيد عبدالعزيز، 54 سنة، بكدمات بالصدر واشتباه كسر بالكتف، وعطيات عزت السيد، 48 سنة، بكدمات بالصدر، وعلا أحمد بركات، 35 سنة، بصعوبة بالتنفس، وعمر علي حامد، 5 سنوات، وإسلام علي حامد، 9 سنوات، وهبه عبدالرازق السيد،27 سنة، بصعوبة بالتنفس، ومنى مسعد محمد، 36 سنة، بكدمات بالوجه والصدر، ونورا سعد عبدالحميد، 39 سنة، بكدمة في الرأس واشتباه ارتجاج في المخ، وإبراهيم مبروك حامد، 20 سنة، بكدمات بالظهر والجسم.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.