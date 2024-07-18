أوقاف سوهاج: انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمركز جرجا

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمركز جرجا ضمن فعاليات النشاط الدعوي لمديرية أوقاف سوهاج.

كما أعلن عن افتتاح مسجد آل عمر – نجع الخراط – كوم أشقاو – طما ،وأكد وكيل الوزارة أن القافلة تنطلق إلى عشرة مساجد وهى حسين لطفى(أبوخليفه) - الشوربجى - السيوطي - المغربي - السلام - السيدة عائشة- الظاهر- أبوعمره- المحطة - الشهيد ليتحدثوا عن جبر الخاطر وأثره فى الدنيا والآخرة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن جبر الخواطر من أحسن الأخلاق وأعظمها، وقد كان سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- خير مثال في جبر خواطر الناس، وعلى المسلم التخلُّق بخلق رسول الله والحرص على التحلّي بأعظم الصفات وألطفها وهي جبر الخواطر، وقد أشار القرآن الكريم في عدّة مواضع على هذا الخلق العظيم، منها : جبر خواطر اليتيم في القرآن الكريم أمرنا الله -سبحانه وتعالى- بالإحسان إلى الأيتام والشعور بهم.