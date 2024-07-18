أوقاف أسوان تسلم "التضامن" 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أسوان- صلاح المسن

سلم الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، 2 طن لحوم صكوك الأضاحي لمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، ضمن مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بنطاق الوحدات الاجتماعية بمحافظة أسوان.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي، بأسوان بتحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية ومن المقرر أن يتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.

ومشروع صكوك الأضاحي أحد أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ضمن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.