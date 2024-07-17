7 مشاهد تلخص جلسة محاكمة سفاح التجمع بعد تنحى محاميه

كتب أحمد حسني

بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سفاح التجمع المتهم قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 18 يوليو الجاري لانتداب محامى لدفاع عن المتهم بعد تنحى محاميه، يرصد "اليوم السابع" في النقاط التالية أهم المشاهد التى حدثت خلال هذه الجلسة أمام الجنايات.

- المتهم ظهر لأول مرة أمام الكاميرات.

- بدت على المتهم علامات القلق والتوتر.

- المحكمة فرغت الأحراز والفديوهات التي تدين المتهم في جلسة سرية.

- دفاع المتهم تنحى عن الدفاع عنه بعد رؤية الفيديوهات التي تدينه.

- المحكمة انتدبت محامين آخرين للدفاع عن المتهم.

- المتهم رفض المحامين وطلب التأجيل لحين توكيل هيئة دفاع جديدة.

- المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 18 يوليو.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.

- أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة، وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

- اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

- تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.