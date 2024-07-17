وزير الكهرباء: التغير المناخى له تأثير كبير على ارتفاع معدلات الاستهلاك

كتبت نورا فخرى

ألقي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الضوء علي أهم ما تضمنته كلمات الوزراء خلال المناقشات المهمة التي دارت داخل اللجنة حول قضايا الوطن وما يشغل بال المواطن.

وخلال الاجتماعات قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت إن هناك تحديات لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أبرزها زيادة الأحمال بنسبة 12%، لافتا إلي أن تداعيات التغير المناخي كان لها تأثير كبير على ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأكد "عصمت" علي التنسيق الدائم بين الوزارة ووزارة البترول للوقوف على كميات الغاز المتوفرة وأماكنها.

وأضاف "عصمت " أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع الكهرباء لابد من أن نضعها في الاعتبار وهي تؤثر سلباً على ثبات نسب ضخ الطاقة الكهربائية، والوزارة تقوم بعملية فحص لتحديد نسب الفقد الموجودة سواء أثناء عمليات التوليد أو النقل أو التوزيع.

وشدد "عصمت" علي حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، والعمل علي تعزيز سبل البحث عن طاقات بديلة في صورة الأمونيا أو الهيدروجين الأخضر.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة التي ترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، ضمت نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.