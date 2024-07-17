وزير الخارجية الإسبانى يبحث مع نظيرته الغانية سبل تعزيز التعاون

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بحث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، مع نظيرته الغانية شيرلى أيوركور بوتشوى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمشاريع الاستثمارية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية - في بيان لها اليوم - أن وزير الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، استقبل نظيرته الغانية، شيرلي أيوركور بوتشوي، في قصر سانتا كروز لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير ألباريس عن دعمه للاستقرار الاقتصادي في غانا من خلال أمثلة مثل اتفاق نادي باريس الموقع في 28 يونيو الماضي بشأن تسوية الدين العام، والذي سيجلب الرخاء والتقدم للبلاد، وبالإضافة إلى ذلك، عبر عن الاهتمام المتزايد للشركات الإسبانية بمواصلة الاستثمار في غانا.

ووقع الوزيران على مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي السياحة والرياضة، فعلى وجه التحديد، يوفر قطاع السياحة (الذي يمثل حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي لغانا) حاليًا العديد من الفرص للتعاون التجاري، ومن المأمول أن تعمل مذكرة التفاهم الموقعة في هذا المجال على تسهيل التآزر وبدء مسار نمو مستدام ومتوازن، وفقا لبيان الوزارة.

وبالنسبة قطاع الرياضة، تنص المذكرة التي وقعها الوزيران، من بين أمور أخرى، على تبادل برامج الرياضة المدرسية، فضلا عن تعزيز دور المرأة في الرياضة.