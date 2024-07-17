وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل شرق مدينة نصر بعد تطويرها

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، المقر الجديد لمنطقة عمل شرق مدينة نصر، وذلك بعد تطويره بشكل يليق بكيان ينتمي لوزارة العمل بجهود وسواعد العاملين بالمديرية، وتجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى سهولة ويسر ، ويكون مقراً لـ (مكتب تفتيش وعلاقات وسلامة وصحة مهنية شرق م نصر ، ومكتب علاقات مصر الجديدة ، والنزهة )، للعمل وفقاً لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعب العمل المميكنة ) ، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن ، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج ، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة بشكل لائق وكريم.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وإتخاذ كل سُبل التطوير،والإمكانيات التى سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لـ رؤية مصر 2030.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية بتطوير البنية التحتية لمنطقة عمل شرق مدينة نصر أمام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ، بشكل يليق بمديرية عمل القاهرة ، ومقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل الذى شارك فى أعمال التطوير وهم : احمد محمود ومحمود صقر وسامى خليل واحمد زايد وعيد صالح وصابر سفنية وسيد عبد الرزاق وتامر محمد وشريف صفوت وهشام صفوت ومحسن محمد ومحمود توفيق من العاملين بالمديرية ، كما أكد على أنه سوف تتوالى أعمال التطوير لتشمل جميع المكاتب التابعة للمديرية.