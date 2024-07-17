وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول القانون الدولى الإنسانى

كتب إبراهيم قاسم

نظمت اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى بالاشتراك مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للقانون الدولى الإنسانى وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى ورشة عمل حول القانون الدولى الإنسانى بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى فى جمهورية مصر العربية.

والتى عقدت على مدار أيام 10 و11 يوليو، وقد إدار الجلسات وأجرى المداخلات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية أمل عمار والأمين العام الدكتور المستشار / عبدالله بن مدرك بن عبدالله الرويلى وأعضاء الأمانة الفنية وممثلى الجهات بكلتا اللجنتين، فضلًا عن عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنسانى فى الدول العربية ونفاذًا للتعهدات الطوعية المصرية فى المؤتمر الـ33 للصليب والهلال الأحمر )2019).



وتضمنت الفعالية موضوعات من أبرزها: التعريف بالقانون الدولى الإنسانى والحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودور وانجازات اللجنتين النظيرتين والجهات المنظمة فى نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولى الإنسانى، ومبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة، ودور ومسؤوليات المستشار القانونى للقائد، وآليات احترام القانون الدولى الإنسانى، والعلاقة بينه وبين القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأخيرًا حقوق وواجبات العاملين بمنظومة الرعاية الصحية فى القانون الدولى الإنساني.