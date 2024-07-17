نتنياهو: الضغط العسكرى الطريقة الوحيدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن "الضغط العسكري هي الطريقة الوحيدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وقال نتنياهو خلال جلسة اليوم الأربعاء في الكنيست: "قلت إن حماس لن تكون مرنة ولن توافق على شروط المفاوضات - والآن أصبحت كذلك. كلما أصررنا على الضغط، سيستسلم أكثر فأكثر وهذه هي الطريقة الوحيدة للإفراج عن المختطفين."



وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "لو كان الأمر بيد المعارضة والسابقين والاستديو هات لاستسلمتم منذ زمن طويل وأنهيتم الحرب وانتصر محمد الضيف".

ومضى يقول: "سنحقق أهدافنا من خلال الضغط السياسي والعسكري، ونتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب، ومن بينها إعادة المختطفين".

وتابع: "نحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكرى، ولن أرد على كل الافتراءات التى وجهتها لى المعارضة.

وأوضح "حماس في حالة ضغط حاليا بسبب إصرارى على مواصلة الضغط العسكرى على عكس ما طلبه آخرون"