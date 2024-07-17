مصرع وإصابة 42 شخصا جراء سقوط حافلة بواد فى بيرو

ليما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية البيروفية أن 29 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 13 آخرون إثر سقوط الحافلة التى كانوا يستقلونها بواد فى البلاد.

ونقلت قناة سي إن إن الأمريكية اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها - في منشور عبر منصة "إكس" - "إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من العاصمة "ليما" متجهة إلى مدينة "أياكوتشو" جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات المجاورة من أجل تلقى العلاج عقب إصابتهم في الحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

يشار إلى أن الطرق الجبلية فى بيرو كانت قد شهدت وقوع العديد من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية.