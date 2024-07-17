اليوم السابع
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مستقبل مصر .. كامل الوزير: توجيه من الرئيس بالتوسع فى الصناعة (إنفوجراف)

الأربعاء، 17 يوليو 2024 12:36 م
مستقبل مصر .. كامل الوزير: توجيه من الرئيس بالتوسع فى الصناعة (إنفوجراف) تصريحات المهندس كامل الوزير

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قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.

 

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت حاول الوقوف مع نفسه على ما يجب أن يفعله وذهب إلى هيئة التنمية الصناعية".

كامل الوزير
كامل الوزير

 







كامل الوزير

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وزير النقل والصناعة

تطوير قطاع الصناعة




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