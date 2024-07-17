مستشار رئيس الوزراء المجرى يرحب بتعيين جيه دى فانس نائبا لترامب

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رحب المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالازس أوربان، بتعيين جيه دي فانس نائبا للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وهنأ أوربان - في منشور على منصة "إكس" - فانس على اختياره كنائب لترامب، قائلا "إدارة ترامب-فانس تبدو صحيحة تماما". حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكان المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي قد أظهر في وقت سابق دعمه لبعض سياسات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بما في ذلك التغيير في أنظمة التعليم العالي الذي أعطى الحكومة المزيد من السيطرة على ما يتم تدريسه.



يشار إلى أن ترامب قد التقى رئيس الوزراء المجري في فلوريدا الإسبوع الماضي، حيث بحث الزعيمان سبل تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك في أعقاب قمة كبرى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عقدت في واشنطن.