مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان يتابع تجهيز غرف الأشعة بالمراكز الطبية

أسوان- صلاح المسن

ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة في محافطة أسوان.

تناول الاجتماع أعمال تجهيز غرف الأشعة بالمراكز الطبية، ومراجعة سير العمل في مختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان وتقييمها.

كما وجه الدكتور أشرف حماد خلال الإجتماع مسئول الدعم المعنوي بمتابعة مقترح تكريم الأفراد المتميزين في منشأت الهيئة.



وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.



قام الدكتور أبو المجد أبو الوفا، مدير الثانوية والثالثية، نائباً عن مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان بالجولة التفقدية بمستشفي الرمد التحصصي، حيث تابع تلقي المنتفعين للخدمات الطبية ، بالإضافة لتفقد الإقسام الداخلية والعيادات.