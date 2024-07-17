محافظ دمياط: رصدنا العديد من المشكلات من اللحظة الأولى ونعمل على حلها

دمياط معتز الشربيني

قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إننا نسعي لسماع نبض الشارع ونسعي لجمع المشكلات وندرسها جيدا ونعمل علي حلها ونهتم بكل الآراء .

وأضاف محافظ دمياط في تصريحات خلال لقاءه اليوم بمراسلي الصحف و بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وأضاف ان شعارنا الشفافية ،والوضوح،وتوفير حلول غير مكتبية وحلول تناسب الرؤية المجتمعية مشيرا إلي ضرورة فتح حوار مجتمعي قبل التخطيط أو التنفيذ لأننا نريد التوجه الصحيح وما يتماشي مع رغبة المواطن والتسهيل عليه .

وأضاف محافظ دمياط أننا نرصد العديد من المشكلات منذ اللحظة الأولي، وبعض هذه المشكلات يتم العمل عليها فعليا ومنها مشكلة الأثاث ويوجد عدة مقترحات وحلول لها ولكن بعد عرضها علي أصحاب المهنة وسماع رأيهم وكذلك خطة تعديل خطوط سير السرفيس خاصة دمياط وراس البر، وكذلك الأسعار وانضباط الأسواق وكذلك ملف التصالحات ، وأشار إلي تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها بحضور التنفيذيين.

وأكد محافظ دمياط نحن علي مسافة واحدة من الجميع سواء الإعلام أو النواب أو الأحزاب وهدفنا هو الصالح العام ومصلحة المواطن علي ارض دمياط.