محافظ الدقهلية يتفقد دار ابن لقمان مقر أسر لويس التاسع ملك فرنسا بالحملة الصليبية

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتفقد دار ابن لقمان بمدينة المنصوره، التى أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا خلال الحملة الصليبية على مصر .

واستمع محافظ الدقهلية، إلى شرح مفصل عن تاريخ دار ابن لقمان وأحداث الحملة الصليبية على مصر وكيف تصدى لها شعب المنصورة فى ملحمة تاريخية تم خلالها أسر لويس التاسع ملك فرنسا وأصبحت هذه الملحمة تدرس فى سجل التاريخ .



وأشار المحافظ إلى أن شعب المنصورة سطر اسمه بأحرف من نور فى سجل التاريخ لما حققه من نصر عظيم فى تصديه للحملة الصليبية على مصر وشجاعته الباسلة أثناء المعركة التى أصبحت علامة مضيئة فى تاريخ المنصورة .



وأكد اللواء " مرزوق " إلى أن دار ابن لقمان تعد من أهم الآثار الإسلامية بالدقهلية، لما لها من مكانة تاريخية وشعبية فى نفوس شعب الدقهلية بصفة خاصة والشعب المصرى بصفة عامة .



وشدد المحافظ على ضرورة وضع محافظة الدقهلية على الخريطة السياحية من خلال الاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية بها ، وإنشاء خريطة سياحية خاصة بالدقهليه يتم وضع كافة المناطق الأثرية عليها وتحديد مواقعها والترويح لها لتنشيط السياحة بالدقهليه .



كما أكد اللواء مرزوق على دعمه الكامل لكافة المناطق الأثرية بالدقهلية لتكون مزاراً سياحياً لجميع المواطنين داخل الدقهليه وخارجها بالإضافة إلى السائحين الأجانب .



ووجه " المحافظ " بسرعة تغيير اللوحات الإرشادية بمدخل دار بن لقمان والتى تجسد الملحمة العسكرية التى تمت على أرض المنصوره ، كما وجه بإعداد دراسة وتصور لصيانة وتطوير دار بن لقمان احتراماً وتقديراً لتاريخها المشرف .