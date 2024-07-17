محافظ أسيوط: الإعلام مهم في نشر الوعى

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حرصه على التواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية الإعلام في كونه منبرًا توعويًا مهمًا، وإمداده بما يكفي من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديًا للشائعات.



وأشار محافظ أسيوط، خلال اللقاء التعريفي الذي عقده مع أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين ومراسلى الصحف بالمحافظة لمناقشة بعض القضايا والملفات الهامة التي تهم المواطن وبحث سبل التعاون معهم لتحسين جودة الخدمات للمواطنين وعرض المشكلات التي يعاني منها المواطن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة عقب أداء حلف اليمين، تتمثل في ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، ورصد المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها فورًا، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة عقب أداء حلف اليمين، تتمثل في ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، ورصد المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها فورًا.



وحضر اللقاء التعريفي من قيادات المحافظة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، و إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي.



وأكد محافظ أسيوط ،على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، إلى جانب دوره في رصد نبض الشارع ونقل القضايا المهمة التي تشغل المواطنين إلى مسئولي المحافظة مثمنا دورهم في تلك المرحلة الهامة لنشر الوعي لدى المواطنين وتوصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة ونقل الصورة الحقيقية للمجتمع ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تسليط الضوء على المشاكل والإحتياجات الجماهيرية مما يسهم فى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.



وقال المحافظ، خلال اللقاء، إن الاهتمام بمصلحة المواطن وتخفيف أى أعباء أو معاناة عن كاهله تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أننا سنعمل كفريق عمل واحد للارتقاء بأسيوط كمحافظة زراعية ولديها مخزون حضارى وثقافي وتراثي يمتد لآلاف السنين، فضلاً عن موقعها الجغرافى في وسط الصعيد ومقوماتها التي تؤهلها لتكون عاصمة للصعيد.



وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن جميع الملفات على رأس أولوياته، لكنه سيبدأ بالملفات الحيوية ومنها الصحة لتوفير خدمة علاجية متميزة للمواطنين، بجانب ملف التعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء مدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتعليم، فضلا عن ملف النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والعمل على ملفات التنمية واستثمار كافة الموارد المتاحة والميزات النسبية التي تمتلكها محافظة أسيوط والموارد البشرية، مؤكدًا أنه يدرس جميع الملفات الخاصة بذلك والمشاكل التي يشعر بها المواطن ويعاني منها وسيعمل والأجهزة المعاونة له على تذليل كل العقبات وفقاً للإمكانيات المتاحة.



وقال المحافظ، إنه سيتم العمل على إعادة الانضباط للشارع ومواجهة المشاكل والتحديات الخاصة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات التى لن يسمح على الإطلاق بها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث سيتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاربة البناء المخالف، وتحقيق مستويات متقدمة في ملفي التصالح والتقنين.

بدورهم، أشاد الصحفيون والإعلاميون الذين حضروا اللقاء، بجهود محافظ أسيوط منذ توليه مهمة المحافظة، داعين الله أن يعينه على النجاح في أداء ما أسند إليه من مهام للنهوض بالمحافظة.



