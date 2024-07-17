مبادرة ابدأ تشارك بافتتاح المقر الإقليمى الجديد لشركة إنفورما لتنظيم المعارض

كتبت : أماني سمير

شارك أعضاء مبادرة " ابدأ " اليوم فى فعاليات افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنفورما، البريطانية Informa PLC الشركة الرائدة في تنظيم وإدارة المعارض التجارية والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر ونشر الأبحاث العلمية، وذلك بكايرو فستيفال سيتي بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما بي إل سي، هاني خفاجي، المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس إيجيبت" (Informa Markets Egypt)، وعدد من قيادات الشركة العالمية ومجموعة من كبار الشخصيات والشركاء وقادة الأعمال من مختلف القطاعات.

وفي غضون ذلك، أكد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفورما بي إل سي" حرص المجموعة على التوسع في مصر بهدف دعم رؤية الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، ومساعدة الشركات المصرية العاملة في التجارة من خلال تنظيم المعارض الكبرى،

كما أعرب اهتمامه بتعزيز سبل التعاون مع "ابدأ" لدعم المستثمرين والشركات وتقديم فرص جديدة لهم بهدف الترويج وزيادة التصدير من خلال منصات الشركة المختلفة

يذكر ان "إنفورما ماركتس" حالياً تتولى إدارة 9 فعاليات رائدة سنويًا في مصر بمختلف الصناعات، بما في ذلك معرض سيتي سكيب مصر في مجال العقارات، وفارماكونيكس في مجال الأدوية، وProPak MENA في مجال صناعات المواد الغذائية ومعرض صحارى في مجال الزراعة.



جانب من الحضور