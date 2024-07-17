لافروف: حرب حلف الناتو على روسيا بأيدي كييف لا تبدو مرضية له

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، الثلاثاء، إن الحرب التي شنها حلف شمال الأطلسي على روسيا بأيدي كييف، لا تبدو مرضية له.

وأضاف لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، أن "الحرب التي شنها حلف شمال الأطلسي ضد روسيا على أيدي السلطات في كييف ليست مرضية له، ومساحة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأكملها ليست كافية لها".



وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه في القمة الأخيرة التي عقدت في واشنطن، "كرر زعماء الناتو مطالبتهم بالدور القيادي ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ولكن أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



وأشار في حديثه إلى أنه "لقد أعلنوا أن الناتو، كما يُزعم، لا يزال يسترشد بمهمة الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء فيه، ولتحقيق هذه الغايات، ستمتد هيمنة الحلف إلى جميع أنحاء القارة الأوراسية والمياه المجاورة.. وتنتقل البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى منطقة المحيط الهادئ بهدف واضح هو تقويض البنية المتمركزة حول الآسيان، والتي تم بناؤها لعقود من الزمن على مبادئ المساواة، والأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف، والتوافق".



ومن ناحية أخرى، لفت لافروف إلى أن روسيا تدعو إلى إصلاح المعاهد الدولية للحوكمة العالمية لزيادة كفاءتها.

وقال: "هناك حاجة إلى تغييرات نوعية جدية في معاهد الحوكمة العالمية الأخرى، إذا أردنا لها أن تعمل من أجل مصلحة الجميع".

وشدد على أن أحد العناصر الرئيسية لإصلاح الأمم المتحدة هو تغيير مجلس الأمن التابع لها، مضيفا أنه "لكن هذا لا يمكن أن يضمن عملا منتجا ما لم يكن هناك اتفاق أساسي حول أساليب العمل بين الأعضاء الدائمين".

وأكد أنه من الضروري أيضا تحقيق التوازن بين الجوانب الجغرافية والجيوسياسية في مجلس الأمن، حيث دول المجموعة ويبدو أن الغرب هو الذي يسود.