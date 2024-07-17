اليوم السابع
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قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. توافد الطلاب على لجان سوهاج

الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:45 ص
قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. توافد الطلاب على لجان سوهاج طلاب الثانوية العامة
سوهاج محمود مقبول

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قدم تليفزيون اليوم السابع، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. توافد الطلاب على لجان الامتحانات بسوهاج"، حيث تناول البث توافد الطلاب على اللجان وتجمعهم أمام اللجان استعدادا للدخول.

ويؤدى حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاثة الامتحان بمادة "الأحياء لشعبة العلوم" و"الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات" و"فلسفة ومنطق للشعبة الأدبية"

وتستقبل اليوم لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 74 لجنة امتحانات بالإضافة إلى 12 لجنة احتياطية، لاستقبال 27733 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة، اليوم الالأربعاء؛ لأداء امتحاني مادتي الاقتصاد والاحصاء.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قد عقد اجتماعًا للوقوف على التعليمات الوزارية النهائية بشأن الامتحانات، ووضع استراتيجية تنظيمية وشرح الأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

كما أكد وكيل الوزارة على أن المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها استعدت تمامًا لامتحانات الثانوية لهذا العام لخروج أعمال الامتحانات بالشكل المأمول، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين المكلفين بأعمال المراقبة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، كل فيما يخصه حسب توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتأمين اللجان  من الخارج كما تم التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة بضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لتلقى أي بلاغات عن أي طارئ يؤثر سلبياً على انتظام الامتحانات وسرعة حل أي مشكلة.







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