قافلة بيطرية مجانية بقرية جزيرة النص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية جزيرة النص التابعة لمركز ومدينة فاقوس.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 65 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وعلاج 55 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية 100 رأس ماشـية ورش 205 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 140 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج 30 رأس ضد الأمراض الجلدية وعلاج 250 طائر وعلاج دواب 161 بمعرفة أطباء بروك و10 أرجل وحافر للدواب.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.



