اليوم السابع
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عمرو عماد 13سنة صوت ذهبى فى التلاوة والإنشاد بكفر الشيخ.. فيديو

الأربعاء، 17 يوليو 2024 12:44 ص
عمرو عماد 13سنة صوت ذهبى فى التلاوة والإنشاد بكفر الشيخ.. فيديو عمرو عماد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً بعنوان" عمرو عماد 13 سنة صوت ذهبي في التلاوة والإنشاد .. بث مباشر، وتفوق عمر عماد، 12سنة، في العديد من المسابقات، وجرى تكريمه، في العديد من المناسبات، دربه واهتم بصوته الشيخ أحمد طلال، الذي نبغ على يديه العديد من المبتهلين والمنشدين، ومنهم زهراء لائق، وندى طنطاوي وغيرهما.

بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 3 سنوات، وذات صيته منشداً ومبتهلاً في سن الـ8 من عمره، وتحول لمطلباً لكل معجبيه، في الاحتفالات المتعددة التي تقيمها محافظة كفر الشيخ، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الأوقاف، وغيرهم، وكرمه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شارك في العديد من المسابقات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، وحصل على المركز الأول.

 







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