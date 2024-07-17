طبل وأغانى وزغاريد لطلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من آخر أيام الامتحانات.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية فرحة الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من آخر أيام امتحانات هذا العام.

وعمت فرحة على وجوه الطلاب والطالبات وبدأوا فى الرقص على الأغاني بمكبرات الصوت وإطلاق شماريخ والزغاريد.

واستقبلت اليوم الأربعاء 149 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية 51 ألفا و 668 طالبا وطالبة بالقسم العلمى والأدبى لأداء امتحانات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوف و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.