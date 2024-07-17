اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 9700 مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:06 م
شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 9700 مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 9 آلاف و700 فلسطينى منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد في حق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.







نادى الأسير الفلسطينى

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