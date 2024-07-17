سوريا: إعادة الانتخابات بعدد من المراكز فى 3 محافظات لوجود مخالفات

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قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا جهاد مراد، أن اللجان القضائية في محافظات حماة، ودرعا، واللاذقية قررت إعادة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في بعض صناديق الاقتراع .

وأضاف مراد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن قرار إعادة الانتخابات في اللجان القضائية بالمحافظات الثلاث جاء بسبب ارتكاب بعض المخالفات، وتابع : " وغالبا ما تتعلق المخالفات بوجود مغلفات تزيد عن عدد المقترعين بأكثر من 2%، وتم تشكيل لجان مراكز انتخاب جديدة في كل مركز تمت إعادة الانتخابات به، ومنذ صباح اليوم بدأت إعادة الانتخاب في هذه المراكز بوجود لجان جديدة" .

وأشار مراد إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تنتظر وصول محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات التي تنتهي من فرز الأصوات ليتم بعدها إعلان النتائج من قبل اللجنة.



وكانت صناديق الاقتراع قد أُغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الإثنين، بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة ساعتين.